Çorum 'un Dodurga ilçesinde öğretmenler öğrencilere hurma dağıttı.

Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğretmenleri, ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerine iftarlık hurma hediye etti.

Okul müdürü Zeki Amanvermez, ramazan ayının heyecanını ve paylaşma ruhunu gençlerle yaşamak amacıyla hurma ikram ettiklerini söyledi.

Öğretmenlerin farkındalık çalışması yaptığı anlatan Amanvermez,

"Hurma, ramazan ayının simgelerindendir. Kültürümüzün ayrılmaz bir unsuru haline gelen hurma, çocuklarımızın da severek tükettiği bir atıştırmalıktır. Öğretmenlerimiz bu tür bir etkinlikle öğrencilerimize ramazan ayının heyecanını yaşatmışlardır" dedi.