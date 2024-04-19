Çorum Doğa Koleji, Çorum Valiliği 48.Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Osmancık Koyunbaba Köprüsünde "Köprüde Sanat Osmancık" konulu etkinlik düzenledi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan etkinlikte öğrenciler tuval çalışması ve mini bir konser gerçekleştirdiler.

Çorum Doğa Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin Kandiber Kalesini ve Koyunbaba Köprüsünü resmettikleri programda ortaokul öğrencileri ise sevilen türkülerden oluşan canlı müzik performansı sergilediler.

Çorum'da Halk Müziği üzerine çalışmaları ile tanınan Müzik Öğretmeni Kazım Mercan'da bağlaması ile öğrencilere eşlik etti.

Osmancık programı kapsamında İl Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Müdür Yardımcısı Osman Keser, Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma ve Doğa Koleji öğrencileri, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ı ziyaret ettiler. Öğrenciler ziyarette Kaymakam Akpay'a kendi yaptıkları tuval tabloyu hediye ettiler.

Koyunbaba Köprüsünde tuval çalışması ve canlı müzik etkinliği ile devam eden program Kandiber Kalesi, İmaret Camii, Koyunbaba Türbesi gibi tarihi mekanların gezilmesi ve şehir merkezinde yapılan mini Osmancık turu tamamlandı.

Etkinlikleri hakkında açıklama yapan Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, "Her faaliyetimizde bahsettiğim gibi şehre dokunmak, çocuklarımızı önce şehirle sonra ülkeyle ve nihayet dünyayla entegre etmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefin ilk adımları bu ve benzeri aktivitelerdir. Evet öğrencilerimiz çok iyi İngilizce biliyor, çok iyi Matematik biliyor, ulusal-uluslararası yarışmalarda dereceler alıyor, yurtdışı kabuller alıyor, ancak özgüven ve bu kabiliyetlerini sahaya yansıtma yetisi kazandırmazsak hepsi boşa gidiyor" dedi.

Fatih Yanılma, etkinliklerine desteklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e, proje ortağı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına İl Müdürü Sümeyra Bektaş'a, organizasyonda emeği geçen teknik ekip, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.