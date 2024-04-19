Çorum Belediyesi'nde yeni müdürlerin belli olduğu öğrenildi.

Seçimlerden sonra Belediye Başkan Yardımcılıkları ile görev alanlarının netleşmesinin ardından gözler yeni birim müdürlerine çevrildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yönetimindeki 5 yıllık süreçte kurumda mevcut müdürlüklere ilaveler yapılarak birim müdürlüğü sayısı 34'e yükselmişti.

Başkan Aşgın ve yönetiminin bu hafta içinde yeni birim müdürlerini netleştirdiği öğrenildi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ATANDI

Öte yandan Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı'nın Başkan Yardımcısı olarak atanmasının hemen ardından boşalan müdürlüğe daha önce Belediye Başkanı Aşgın'ın makam şoförlüğünü yapan ve son olarak Özel Kalem Müdürlüğü Muamelat Memuru olan Vedat Tatar getirildi.