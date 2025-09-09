Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede doğalgaz hattı bulunmayan caddelerde çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kaldığı yerden devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Başkan İsbir, doğalgazın Ortaköy’e kazandırılmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İsbir, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, evlerimizi daha sıcak ve çevremizi daha temiz hale getirecek bu yatırım, geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Biz çalışıyoruz, Ortaköy için çalışıyoruz, Ortaköy kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Henüz doğalgaz ulaşmayan bölgelerde de çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Başkan İsbir, hizmetin ilçeye ve hemşehrilerine hayırlı olmasını temenni etti.