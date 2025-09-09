Sakaryaspor, teknik direktör ile anlaştık dan sonra dünyaca ünlü Fransız futbolcu Wissan Ben Yedder ile prensipte anlaştı.

Son olarak Sepehan FC forması giyen 35 yaşındaki Fransız forvet Şehre geldi yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Fransız futbolcunun futbol kariyerinde bir çok üst düzey lig ve önemli takımlar bulunurken oynadığı 519 maçta 260 gol atarken 75 de asist yaptı.

Sakaryaspor'un önümüzde ki günlerde transfer dönemi bitmeden önemli takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü söyleniyor.