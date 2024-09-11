Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bugün düzenlenen Denizbank Taraftar Kart İmza Töreninde Doğancan Davas ile görüştüklerini ama maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bandırma FK'dan ayrılan ve ismi Çorum FK ile anılan Doğan Can Davas ile ilgili açıklamalarda bulunan Yalçın; “Doğancan Davas ile görüştük. Benimde eskiden takım arkadaşımdı. Abi kardeş konuşması gerçekleşti aramızda. Amedspor ile anlaşacak. Amed’in verdiği maaş ile bizim teklifimiz arasında çok fark var. Hatır için bize gelecek bir fark yok. Muhtemelen Amed ile anlaşacak.” dedi.