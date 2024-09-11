2017-2018 Sezonunda Ahlatcı Çorum FK forması giyen, Çorum’dan ayrıldıktan sonra 4 sezon Bandırmaspor’da oynadıktan sonra o zaman Süper Lig’de mücadele eden Giresunspor’a transfer olan, son 2 sezonda yine Bandırmaspor’da top koşturan Doğan Can Davas’ın 1.Lig ekibi Bandırmaspor’dan ayrıldığı açıklandı.

Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “2018-2019 sezonunda ilk defa kiralık olarak aramızda katılan ve 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, 2021-2022 sezonunda 1. Lig’de Play-Off senemizde büyük rol oynayan, geçtiğimiz sezon ise takımımızın kaptanlığını yapmış olan Doğan Can Davas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Doğan Can’a kulübümüze kattığı değerler ve gösterdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray’ın altyapısından çıkan 27 yaşındaki 10 numara, Bandırmaspor formasıyla 139 resmi maça çıkarken, 35 gol attı.

Davas, 2017-2018 Sezonunda da Ahlatcı Çorum FK formasıyla 35 resmi maçta 14 gol atmış kırmızı-siyahlı ekibin o sezonki en golcü ismi olmuştu.

Doğan Can’ın adı 1.Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü, Erzurumspor ve Sakaryaspor’la anılıyor.