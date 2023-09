Evlat!

Şu dünyaya dört çeşit insan gelmiştir. Birincisi yük olmaya. İkincisi yük almaya. Üçüncüsü yük olurken, yük almaya. Dördüncüsü ise yük de olmayanlar, yük de almayanlardır. Ona göre kendi yerini belirle. Kimseye gereğinden fazla yükte olma ve kimseden yükte alma. Kazananlardan olursun.

Evlat!

Paranın çözebileceği engellere üzülmek, canını sıkmak; zamanla paranın çözemediği şartlarla karşılaşıldığında ahmaklıktır. Sen sen ol para ile ilgili hususlara asla üzülme.

Evlat!

Bir insanın en iyi referansı yaptıkları, ürettikleridir. Gerisi mi, sadece…dır …dır …dırdırdır.

Evlat!

Çileli bir ömür geçiren insanların, mutlu bir çocukluk geçirenlere göre daha çok anlatacak hayat öyküleri vardır. Tabi anlatırlarsa… O yüzden dünün çilesini bugünün nimeti olarak görmeye çalış.

Evlat!

İnsan bazen vakti zamanında çocuklarına al/a/madığı yiyeceklerden, giyeceklerden ve bazen de arzu ettiği şekilde örnek olamadıklarından vicdan azabı çeker… Ve çekmelidir de… Sen zamanında dikkat et ki, sonra vicdan azabı çekmeyesin.

Evlat!

Sosyal medya da 1/9/90 kuralı geçerlidir. Bir kişi yazar, dokuz kişi paylaşır ve 90 kişi okur. Onun için yazdıklarının, paylaştıklarının hangi toprakta yeşereceğini sen bile bilemezsin. Devam et.

Evlat!

Bir insan eğer ahirde nankör olacaksa erken nankör olması geç nankör olmasından daima iyidir. Çünkü kendisini daha önceden tanıma imkânı bulursun.

Evlat!

Bütün mevzu gözden düşmemektir. Bir kere gözden düşmeye dursun insan, en güçlü çekicileri bile ayarlasan aynı yere koyamaz inan. Onun için sevdiklerinin gözünden düşmemeye daima dikkat edesin.

Evlat!

Zekât yerini bulursa, mala bereket Müslümana hareket getirir. Onun için zekâta tabi malın olursa vermekten asla imtina etme.

Evlat!

Toplumda, cebi güçlü olanın çenesi de güçlü olur. Onun için cebini daima güçlü tutmaya çalış.

Evlat!

Gönülden gelenin azı çoğu olmaz ihlası olur. Onun için gönülden gelenlerin kadri kıymetini daima bil.

Evlat!

Bazen gönlün istediği ile kaderin sunduğu aynı değildir. Onun için kadere rıza göstermekten başka çare olmayabilir.

Evlat!

Arkadaşlarına, dostlarına, akrabalarına kırıldığın zaman onlarla son defa görüşüyormuş gibi tahayyül et. Bu sayede birçok hatalarına takılmadan geçebilirsin. Yoksa beyninde dönüp durur.

Evlat!

Sanma ki bütün sözlerim bana ait. İlhamı sen/siz. Her sözün, her şiirin bir ilhamı vardır.

Evlat!

Sıfırdan iş kurup hali vakti yerinde olan kimse, bir gün işler kötüye çıkıp iflas ederse asla üzülmesin. Çünkü hiç tecrübe yok iken o seviyeye geldi ise, yılların tecrübesiyle yeniden sıfırdan başlayarak daha iyi konumlara gelebilir.

Evlat!

Bu dünyada şans diye bir şey yoktur. Sadece önünden akıp giden nimetleri değerlendirmek vardır. Zaten insanoğlu geçmişine bakınca -şu fırsatı kaçırdım, bu fırsatı kaçırdım- demez mi.

*

*

