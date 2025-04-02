İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum gündemine dair açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı eleştiren Yıldız, “Büyük esnafa dokunamayanlar küçük esnafı eziyor. Çürük domatese gösterdiğiniz titizliği çürük binalara gösteremiyorlar” dedi.

Açıklamasında AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı da hedef alan Yıldız, Alar’ı “vasat” olarak nitelendirdi.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu memlekette, büyük esnafa dokunamayanlar, küçük esnafı eziyor. Çürük domatese gösterdiğiniz titizliği, çürük binalara gösteremiyorlar. Bunların gücü zayıflara yeter.

Hayatım boyunca gördüğüm en vasat il başkanı sayın Alar’dır. Günlerini boşa geçirmiş, Çorum'u sadece şehrin girişinde yazan Çorum tabelasından ibaret gören il başkanıdır. Pazarcılar olayından Ekrem İmamoğlu davası çıkarmak cahillik ve işe yaramazlıktan başka bir şey değildir.

Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın beni çok iyi bilir biraz dik konuşsam da eğriye eğri doğruya doğru diyeceğimi çok iyi bilir. Sormazlar mı adama sayın başkanım sen tam 6 yıl oldu belediye başkanı olarak göreve geldin bu domates biber olayı ilk defamı yaşanıyor.

Senin zabıta müdürün neredeydi bugüne kadar sen pazara gelmeseydin ne olacaktı bu halkın durumu koskoca bir pazar camiasını sahtekâr ilan ettin. Çorum hakkıyla karşı karşıya getirdin. Pazarda 2 tane çürük esnaf yüzünden şerefiyle namusuyla esnaflık yapan insanları halk ile karşı karşıya getirdin.

Sormazlar mı adama sen gelene kadar pazara 6 yıldır senin personelin rüşvet mi yiyordu sesi çıkmıyordu. Belediye mekanizması sorunlumuydu.

Pazarcılar odası başkanı neden çıkıp açıklama yapmıyor koskoca camiayı zan altında bırakıyor.

Yazık değil mi bu kadar esnafa? Hiç düşündün mü bu esnafın çocuklarını ailesini. Yaptığın doğru. Halkı kandıran insanlara elinden geleni yap hepimiz yanında olmazsak namerdiz.

Sayın Aşgın, AKP il başkanına bir cevapta sen ver. Bunun İmamoğlu olayları ile bağlantısı nedir. Çürük domates konusunda sonuna kadar yanındayız da çürük binalar ne olacak 300 tane çürük yapı şimdi ne olacak. Domatesi yemeyiz de çürük binalarda yaşayan 3000 kişi ne olacak. Sayın Alar domatesi bırak çürük binalar şimdi ne olacak birde ona cevap ver.” (Haber Merkezi)