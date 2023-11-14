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Ahlatcı Çorum FK’nın son transferi Ahmet Sağat ligde forma giydiği dört maçta takını üç gollük katkı verdi.

Sakatlığının ardından ilk olarak Eyüpspor maçının 59. dakikasında oyuna giren Ahmet Sağat bu maçta golle tanışamadı.

Sağat bu maçın ardından ilk onbirde çıktığı üç maç Manisa FK, Keçiörengücü ve son olarakta Kocaelispor maçlarında takımının gollerine atan isim oldu.

Toplam 300 dakika kırmızı siyahlı formayı giyen Ahmet Sağat bu süre içinde takımına üç gollük katkı yaptı. Ahmet Sağat ilk üç haftada üç ol atan Thomas Verheydt’i yakaladı.