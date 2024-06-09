Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada hükümetin açıkladığı buğday taban fiyatına tepki gösterdi.

‘AKP Hükümeti, buğday taban fiyatlarını yada daha doğrusu tarımı bitirme planını, çiftçiyi yok etme planını açıkladı” diyerek açıklamasına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Bir kilo buğday bugün 12 TL gibi bir fiyata mâl olurken iktidar buğday taban fiyatını 9,25TL olarak duyurdu. Ne bonkör. Yani maliyetin ¼’ü oranında düşük fiyatla bir taban fiyat belirledi. Geçtiğimiz sene buğday taban fiyatı 8,25TL/ton olarak belirlenmişti. Bu haliyle, enflasyon ve maliyet artışları ile düşünce iktidar taban fiyatı belirlemedi, düşürdü. TÜİK’e göre yıllık enflasyon rakamı %75,45 olarak açıklanmışken, Cumhurbaşkanı maaşı geçtiğimiz yıldan bu güne %81,6 oranında artmışken, milletvekillerinin maaşları fırlamışken, yandaşların servetleri tavan yapmışken, holdinglerin vergileri af olurken, buğday için belirlenen taban fiyatı AKP için tasarrufu çitçi ve emekli için teessüf sebebidir. Çiftçinin sadece mazot maliyetinin dahi %102 arttığı bir yılda çiftçiye reva görülen bu rakam “ekmeyin/biçmeyin, üretmeyin” demektir. Çiftçinin elinden ineğini almak demektir, tarlasını almak demektir. Rızkını veren Allah ama alan iktidar demektir. AKP’nin, toplumun ve ülkenin her kademesinde uygulamaya koyduğu “yıkım mühendisliği” tarımda ve emeklide daha katmerli işlemektedir. Hani ülkeye çağ atlattıklarından bahsediyorlarya, 2002 yılında 1 ton buğday ile 35 gr altın alan çiftçi bu gün 4 gr. bile alamaz hale gelmiştir. Emekli bu gün ev kirasını ödedikten sonra evine ekmek alamaz hale gelmiştir. Bayramda kimse kapımızı çalmasın diye dua etmekte emekli. Pahalılık yüzünden ülkede nüfus artışı düştü. Aile kurumu bitti. Kimse çocuk yapmak istemiyor gelecek göremediğinden. Ey iktidar! Maharet eldekini almak değil çoğaltmaktır. Halkını yoksullaştırmak değil müreffeh bir hayat sürdürmektir. 60 yaşından sonra dilenciliği düşürmek değil rahat yaşatmaktır. Anlayacağın sayın iktidar maharet nedir biliyor musun? 3 çocuk değildir marifet, 3 inek yapmaktır maharet” (Haber Merkezi)