Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, kamuoyunda bir algı yönetimi ve yanıltma çabası yürütüldüğünü öne sürdü.

Demokrat Parti olarak TOGG gibi Türkiye'nin tescilli, patentli, yerli ve milli gururu olan bir değere karşı en ufak bir olumsuz söylemleri ve manipülasyon gayretleri olmadığını ifade eden DP İl Başkanı Ahmet Damar, “TOGG, milletimizin ortak markasıdır ve bu tartışmaya açık değildir. Bizim derdimiz; seçimden önce "bisikletle makama gideceğim," derken, "tasarruf yapacağım, çaldırmayacağım, yetimin malını, Çorum’un kazanımlarını yedirmeyeceğim" diye söz verenlerin, seçildikten sonra sergilediği tavırdır” dedi.

“Önce 600 binanın çürük olduğunu, 185'inin acil yıkılması gerektiğini söyleyip, ardından ‘sağlam’ diyen bu zihniyete itirazımız var” ifadelerini kullanan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Demir Kubbe için "Çorum halkının cebinden bir lira çıkmayacak" deyip, sonra bu projeyi 20 milyonluk ihaleyle yapanlara itirazımız var. Halkın en temel ihtiyacı olan suya ve ulaşıma % 50'ye yakın zam yapıp, hemen ardından gidip lüks araç alan bu israf saltanatına itirazımız var” ifadelerini kullandı.

