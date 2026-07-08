Erhan Leblebici'nin sahibi olduğu Çorum Çit Dünyası, Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi'nde Tuzcular Benzinliği içerisinde, konutlardan sanayi tesislerine kadar birçok alanda çit ve çevre güvenliği sistemleriyle hizmet veriyor.

Çorum Çit Dünyası’nda, çim çit sistemleri, panel çit, jiletli tel, bahçe çiti ve çeşitli tel çit uygulamalarının yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik güvenlik ve çevre düzenleme çözümleri sunuyor. Villa, apartman, site, fabrika, hobi bahçesi, otel ve kamu kurumları başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren işletme, keşif, satış ve montaj süreçlerini kendi ekibiyle gerçekleştiriyor.

Firmada, panel çit, çim çit, PVC çit, paslanmaz ve alüminyum camlı korkuluk sistemleri, bahçe kapıları, sürgülü kapılar ile zemin çim halısı uygulamaları da bulunuyor.

İşletme, belirli dönemlerde düzenlediği kampanyalarla müşterilerine avantajlı seçenekler de sunuyor.

Çorum'un yanı sıra çevre illerde de hizmet veren Çorum Çit Dünyası, güvenlik ve estetiği bir araya getiren çit ve korkuluk sistemleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.