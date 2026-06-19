Işın Göz Merkezi sahiplerinden, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tarık Şanlı’nın annesi Necla Şanlı (83) hayatını kaybetti.

Merhum Recep Şanlı’nın eşi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr.Mehmet Şanlı, Opr.Dr. Tarık Şanlı ve Cildiye Uzmanı Dr. Müzeyyen Gönül’ün anneleri olan Necla Şanlı’nın cenazesi, bugün İskilip Şeyh Yavsi Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Gülbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.