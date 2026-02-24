Tokat’ta yapılan Masa Tenisi Minikler ve Yıldızlar En iyi’ler müsabakalarında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları iki bronz madalya kazandı.

20-22 Şubat tarihleri arasında Tokat’ta yapılan Minikler En iyi 16’lar müsabakalarında erkeklerde İstanbul’dan ferdi olarak katılan Mehmet Fatih Gezer 15 maçınıda kazanarak birinci olurken Adana Çiltar’dan Ege Bolat 14 galibiyet bir mağlubiyet ile ikinci Sinop Dorukspor’dan Eymen Yerdelen 13 galibiyet 2 mağlubiyet ile üçüncü Çorum Belediyespor’dan Şeyhmus Kaplan ise 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

Minik Kızlar En iyi 16’larda ise Çorum Arenaspor’dan yetişen ve Fenerbahçe kulübüne transfer olan Derin Mülazım ise 12 galibiyet ve iki mağlubiyet alarak ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yıldızlar En iyi 16’lar müsabakalarında her sporcu 11 maç yaptı. Tüm maçlarını kazanan Selçuklu Belediyespor’dan Kuzey Gündoğdu birinci olurken İstanbul DSİspor’dan Akif Emre Bucak 11 maçta 9 galibiyet 2 mağlubiyet ile ikinci Ispartes’ten Salih Eren Yıldırım aynı sayılarla ikinci Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir de dokuz galibiyet ve iki mağlubiyet ile dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Çorum Arenaspor kulübünden Ahmet Çelik ise 3 galibiyet 8 mağlubiyet ile onuncu sırada müsabakaları tamamladı.