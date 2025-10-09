Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazze’de yaşanan zulmün ikinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını ve Gazze’de devam eden insanlık dramını sert bir dille kınadı.

Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında konuşan Başkan Aşgın, “7 Ekim 2023’te uluslararası insani hukuk, insan hakları ve yaşam hakkı ihlal edilerek başlayan bu saldırılar, masum Filistinlilere yönelik acımasız bir zulüm sürecinin başlangıcıdır. Binlerce masum can kaybı, yüzbinlerce yaralı ve milyonlarca insanın temel yaşam haklarından mahrum bırakıldığı bu trajediye dünya olarak tanıklık ediyoruz” dedi.

“Dualarımız da, duruşumuz da Gazze’nin yanındadır” diyen Başkan Aşgın, İsrail’in Gazze’de sivil yerleşim alanları, okullar, hastaneler ve ibadethaneleri hedef alarak kadın, çocuk ve yaşlı demeden bombaladığını ve ablukanın devam ettiğini söyledi.

Başkan Aşgın, insanlık vicdanının sınandığı bu süreçte, Filistin davasının artık sadece bölgesel değil, uluslararası bir sorun haline geldiğini belirterek sözlerini tamamladı.