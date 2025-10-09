Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu, Filistin halkına destek olmak ve öğrencilerde toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla anlamlı bir “Filistin Farkındalık Etkinliği” gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi bedenleriyle “ÖZGÜR FİLİSTİN” yazısını oluşturarak dünyaya güçlü bir dayanışma mesajı verdiler. Okul bahçesinde Türk ve Filistin bayraklarının birlikte dalgalandığı etkinlikte, öğrenciler “Filistin’e Özgürlük!” nidalarıyla barış ve kardeşlik çağrısında bulundu.

Okul yönetimi, etkinliğin amacının çocuklara empati, insan hakları ve özgürlük bilinci kazandırmak olduğunu belirterek, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarının yıl boyunca süreceğini ifade etti.

Sultan Abdülhamit Han Ortaokulunun bu anlamlı etkinliği, hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı.