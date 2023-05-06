FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Duduoğlu Çelik Döküm, Hıdırellez Günü nedeniyle İskilip Dolması ikram etti.

Duduoğlu Çelik Döküm tarafından geleneksel hale getirilen Hıdırellez etkinliğinin 15’incisi Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı ve Zeki Gül, MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, STK temsilcileri, çok sayıda sanayici işadamları katıldı.

Hıdırellez etkinliğinde protokol üyelerine ve davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.

İşadamı Mustafa Duduoğlu, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Hıdırellez Yemeği’ni 15 yıldır organize ettiklerini belirterek, geleneğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.