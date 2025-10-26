Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir esnafın dükkanına gelen iki kişi, “Eşime küfretmişsin” diyerek ellerindeki sopalarla saldırdı ve dükkanda maddi hasara yol açtı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.

POLİSE DE DİRENDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bu sırada tartışma kavgaya dönüşünce taraflar arasında arbede yaşandı.

Kısa sürede olay mahalline gelen asayiş ekipleri kavgaya müdahale ederken, ısrarla birbirlerine saldıran şahıslara biber gazlı müdahalede bulunuldu.

Ardından şahıslar gözaltına alınmak istenirken polise direnişlerini sürdürdü.

İŞİNİ YAPAN GAZETECİLERE SALDIRI

Şahıslardan biri polis aracına bindirilirken, diğeri bindirilmek üzereyken basın mensuplarına saldırmak istedi.

Polisin müdahalesiyle saldırı önlenirken, şahıslar biri basın mensuplarına küfürler yağdırdı.

O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.