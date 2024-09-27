Dünya Barış Günü, Türk Japon Vakfı ve BM Türkiye tarafından Ankara'daki Botanik Parkı'nda düzenlenen Barış Çanı Töreni ile kutlandı.

Diplomatik camia, akademi, sivil toplum mensupları ve BM Türkiye personellerinin katıldığı törene Vakıf 19 Başkanı hemşehrimiz Alper Bilan da katıldı.

Programla ilgili bilgi veren Alper Bilan, törende yaptığı konuşmada katılımcılara ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın Hititler arasında yapıldığını aktararak, Hitit Uygarlığı hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Bilan, Çorum'u her platformda tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.