Yeni yılda iki haftayı geride bıraktıktan sonra, üçüncü haftanın en önemli toplantısı en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi 15 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında "Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla başlayacak. İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında kayak merkezi olan Davos kasabası her ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısına ev sahipliği yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu 1971 yılında ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atıldı.

Profesör ilk olarak Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda Cenevre Üniversitesi'nde çok az tanınan bir ekonomi profesörü olarak görev yapıyordu. 1973 yılının ana olayları olan Sabit Kur Sistemi Bretton Woods'un çökmesi ve Arap-İsrail Savaşı Avrupa Yönetim Forumu’nun yıllık toplantılarının şirket yönetiminden ekonomik ve sosyal sorunlara genişlemesine sebep oldu. 1974’de ilk defa siyasi liderler Davos’a davet edildi ve iki yıl sonra da dünyanın bin büyük şirketi için üyelik sistemi başlatıldı. 1987’de ise Avrupa Yönetim Forumu, Dünya Ekonomik Forumu oldu ve dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

Dünyanın en güçlü, ünlü ve varlıklı insanların katılımıyla her yıl yapılan Davos Zirvesi, iş dünyasından finansa, politikadan sivil topluma yılda 3 bin kadar dünya elitini bir araya getiren bir foruma dönüşerek bir etki oluşturmaya başladı. Davos Zirve'sine 120 ülkeden 2 bin 800 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Popülizmin yükselişi ve teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak diğer konuları oluşturuyor.

Davos zirvesi küresel piyasalarda güvenin yeniden inşasına katkı sağlar mı? Toplantının sonuçları değişen ve kötüleşen gelir dağılımının düzelmesine neden olur mu? Bu başlıklar altında değerlendirilecek. Küresel piyasalar geçen yıl yüksek seyreden merkez bankalarının politika faizlerinin olası ekonomilerde yaratabileceği daralmaları takip ederken bu beklentiler bu yıl tekrar gündeme geldi. Özellikle satın alma müdürleri endekslerinin 50 seviyesi altında kalması ve büyüme beklentilerinin düşürülmesi resesyon endişelerini artırıyor. Diğer taraftan ABD’de istihdam piyasasının güçlü kalması ve geçen iki haftada açıklanan enflasyon verilerinde aralık ayında yüksek seyreden faizlere karşı enflasyonda aşağı yönlü patikanın duraksadığı görüldü. Yüksek faizler enflasyonda aşağı yönlü baskıyı artırırken Davos konularından olan Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin oluşturduğu jeopolitik risklerin ekonomileri etkilemesi devam edecek gibi duruyor.

Bu hafta yurt dışında veri akışı zayıf ve Davos başlarken ABD’de Martin Luther King günü nedeniyle piyasaların kapalı olması haftaya yatay düşük hacimli bir başlangıç olmasına neden olacaktır. Davos zirvesinde yapay zeka ayrıca tartışılırken yurt içinde bizim başlıklarımız kısa vadeli olarak enflasyon ile mücadele ve yabancı ilgisinin Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmesi sonrasında nasıl şekilleneceği takip edilecek. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Günü'ne yabancı yatırım kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı toplantı sonrası gelen Moody’s kararı ekonomide yavaş yavaş taşların yerine oturduğu ama geniş çaplı programa olan güvenin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Piyasalarda Borsa İstanbul son dönemin en yüksek işlem hacmi ile endeks bazlı 8,000 puan üzerinde geçen haftanın son işlem gününde geçmesine rağmen kapanış haftalık %4,69 yükseliş ile 7,986 seviyesinden gerçekleşti. Kur tarafında 30TL üzerine geçildiğini görüyoruz fakat yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında ise özellikle ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında kalması ile yükselişler gerçekleşse de ons altında 2075 dolar kritik seviyesi ve gram altında 2000TL psikolojik direnç bölgesi geçen haftada geçilemedi. Bu yıl genelinde yurt içinde uygulanan ekonomik program etkileri ile yabancı girişinin devam etmesi durumunda tahvil ve borsa getiri anlamında cazip olmaya devam edebilir. Küresel piyasalarda ise altın fiyatları yeni zirve denemeleri yapmaya devam ederken, yurt içinde bu gelişme gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü beklentileri güçlendirecektir.

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