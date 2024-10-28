Arnavutluk’ta bugün başlayacak Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasında milli takım teknik heyeti Çorumlulardan oluştu.

28-31 Ekim tarihleri arasında Tiran’da yapılacak Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasında milli takımda İskilip’li Bayram Özdemir Teknik Direktör olarak Kargı’lı Nazmi Avluca ise antrenör olarak görev yapacak. Milli takımda diğer isim ise Cenk İldem.

Milli takım dört sporcu ile mücadele edeceği grekoromen güreş takımında Çorum Güreş Eğitim Merkezinden yetişen Mehmet Çeker de minderde mücadele edecek.

Milli takımda 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Mehmet Çeker, 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda ise Ahmet Yılmaz milli mayo ile madalya mücadelesi vedecekler.