15 Nisan Dünya Hitit Günü, Vakıf 19 ve Türk Japon Vakfı işbirliğinde çeşitli etkinliklerle Ankara’da kutlandı.

Etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yahya Çelik ve Şengül Karslı, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından programda sahne alan Hitit Ensamble Orkestrası, Hitit sazlarıyla zenginleştirilmiş performansıyla izleyicilere geçmişten günümüze müzikal bir yolculuk yaşattı.

Programda ayrıca 45 sanatçının katılımıyla hazırlanan, küratörlüğünü Hüsna Dişbudak’ın yaptığı “Hitit Medeniyetleri 2025” temalı Plastik Sanatlar Sergisi açıldı. Sergideki eserler büyük ilgi gördü.

Alper Bilan, etkinliğe katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, Çorum Belediyesi, Türk Japon Vakfı, Küratör Hüsna Dişbudak, Ergül Karipcin, Mustafa Kazancı ve tüm sanatçılar ile basın mensuplarına teşekkür etti.