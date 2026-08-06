Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi takımların güncel piyasa değerleri belli oldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Arca Çorum FK, Süper Lig'in en değerli 12.takımı olarak açıklandı.

EN DEĞERLİ FENERBAHÇE

Süper Lig'in en değerli takımı 332.15 milyon Euro ile Fenerbahçe olurken, Fenerbahçe'yi 323.15 milyon Euro ile Galatasaray, 202.40 milyon Euro ile Beşiktaş izledi.

Çorum FK'nın değeri ise 28.38 milyon Euro olarak belirtildi.

13 futbolcu transfer eden Çorum FK Süper Lig'de piyasa değeri ile Gaziantep, Amedspor, Kocaelispor, Erzurum FK, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'u geride bıraktı.

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferi sonrası ise piyasa değeri 157.40 milyon Euro olarak açıklandı.