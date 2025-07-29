Çorum’un Karate’deki son yıllarda çıkışı devam ediyor.

Çorum Belediyespor karatecileri Muş’ta yapılan Premier Lig 4. etabında tarihi bir başarıya imza atarak üç altın ve iki bronz madalya kazandılar.

Kerem Tuğra Yağlı iki farklı kategoride birden kürsüye çıkmayı başararak müsabakaları bir altın bir bronz madalya ile tamamladı.

Muş Spor Salonunda 26-27 Temmuz tarihlerinde yapılan Erdoğan Bayram Premier Lig 4. etabında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları genç erkeklerde 76 kiloda Kutay Tekin ve +76 kiloda Kayra Yağlı tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

+84 kilo Büyük erkeklerde tatamiye çıkan Kerem Tuğra Yağlı da zorlu rakiplerini yenerek Çorum’a üçüncü altın madalyayı kazandırdı.

U 21 erkekler +84 kiloda tatamiye çıkan Kerem Tuğra Yağlı büyük erkeklerin ardından bu kategoride de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu ve bu etabı iki madalya ile tamamladı. Ümit erkekler 57 kiloda mücadele eden Furkan Ağurtlu da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çorum Belediyespor Karate Antrenörü Samet Türe kulüplerinin sağladığı imkanlarla yoğun antrenman programları ve disiplinli çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ‘Bu başarılarla birlikte gelecek turnuvalar için büyük moral kazandı. Bu başarıları bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanı Dr. Halil Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Kulüp Mali İşler Sorumlusu Ömer Faruk Yetim’e teşekkür ediyoruz’ dedi.