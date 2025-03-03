Dünyanın ticaret yapılan en dar sokaklarından birisi olarak gösterilen Çorum'daki tarihi arastada 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Ceyhan, mesleğini aşkla devam ettiriyor.

Çorum'da bulunan ve 2 kişinin yan yana zorlukla yürüyebildiği Tarihi Dikiciler Arastası, 1.5 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu ile dünyanın en dar ticaret sokaklarından birisi olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında Çorum Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılan 69 yıllık arasta kazandırılan dokuyla da turizme kazandırıldı.

Kenti ziyaret eden vatandaşlardan ilgi gören sokakta 29 dükkan bulunuyor.

45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Kemal Ceyhan, ilginin azaldığı mesleğini daracık sokakta yaşatmaya çalışıyor. İnsanların ayakkabılarını tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ettiğini ifade eden Ceyhan, her geçen gün müşterilerinin azaldığını söyledi.



"Yaşayan tarihiz"

Sokağın restore edilmesinin ardından canlandığını ifade eden Kemal Ceyhan, "45 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Yan taraftaki dükkanda bir arkadaşımız daha var, kendisi de 40 yıldır burada esnaflık yapıyor. Biz burada canlı yaşayan tarihiz. Ayakkabı tamircisiyim, bu arastada 45 yıldır hizmet vermekteyim. Çorum Belediyemiz öncülüğünde burası restore edildi, yapanların eline sağlık, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burası çok şahane bir yaşam merkezi haline geldi" dedi.



"Yamalıklı elbise giyen var mı ki yamalıklı ayakkabı giysinler"

İnsanların eski ürünleri tercih etmediğine vurgu yapan Ceyhan, "Ben 45 yıldır bu işi yapıyorum, işler son yıllarda biraz daha durgun hale geldi. Ayakkabıların pahalanmasıyla biraz daha işlerimiz azaldı. İşimizin artması lazım ama insanlar demek ki eski ürün kullanmaktan vazgeçiyor. Şimdi insanların parası çok olduğu için lükse daha çok yöneliyor. Yamalıklı elbise giyen var mı ki yamalıklı ayakkabı giysinler" diye konuştu.