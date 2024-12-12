Forbes Dergisi'nin düzenlediği dünyanın en güçlü kadınları listesindeki tek Türk isim Güler Sabancı oldu. Sabancı Holding'in ilk kadın yöneticisi olan Güler Sabancı, listede 80. sırada yer aldı.

Forbes, Sabancı'nın kariyerine dikkat çekerken, onun Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı Başkanı olarak Türkiye'deki sosyal sorumluluk projelerine önderlik ettiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesi olması ve MIT Enerji Girişimi Dış Danışma Kurulu'ndaki rolü de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Güler Sabancı.

URSULA VON DER LEYEN ZİRVEDE

Listenin ilk dört sırasına siyaset sahnesinin önemli isimleri damgasını vurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen listenin birinci sırasında yer alırken, ikinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve dördüncü sırada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.

İş dünyası kategorisinde genel sıralamada beşinci olan GM CEO'su Mary Barra zirvede yer alıyor. Onu Accenture CEO'su Julie Sweet ve Elevance CEO'su Gail Boudreaux takip ediyor. Güler Sabancı ise bu kategoride de uzun yıllardır yerini koruyor. Öte yandan listede Orta Doğu'nun en büyük holdinglerinden birinin yönetici direktörü olan Raja Easa Al Gurg da yer aldı.