ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul ederek Hamas ile ateşkes anlaşması imzalayan İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ATEŞKESİ 47 KEZ İHLAL ETTİLER

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 47 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı dile getirildi.

38 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU, 143 KİŞİ YARALANDI

Gazze'nin tamamında bu ihlallerin kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığı ve Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin ilanından bu yana devam eden bu ihlaller nedeniyle 38 kişinin öldüğü, 143'ünün yaralandığı belirtildi.

İSRAİL, HAMAS İLE ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.