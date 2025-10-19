Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak Budapeşte Zirvesi’ne giderken izleyeceği güzergah belli oldu. Rus liderin uçağı Karadeniz, Türkiye, Yunanistan kıyıları, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçecek.

TÜRK F-16'LARI EŞLİK EDECEK İDDİASI

Havacılık portalı AIR Live’ın aktardığına göre, Rus liderin seyahati için ayrıntılı bir uçuş planı hazırlandı. Rusya'dan Komsomolskaya Pravda'nın haberinde ise Putin’in uçağı Rus savaş jetleri tarafından Karadeniz’e kadar, ardından ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından korunacağı belirtildi.

Moskova kanadı, bu önlemlerin "her türlü provokasyonu önlemek amacıyla" alındığını ifade etti.

Buna ek olarak, Putin’in Budapeşte’ye ulaşması için alternatif bir rota da oluşturuldu. İkinci güzergahın Hazar Denizi, İran, Türkiye, Akdeniz, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçmesi planlanıyor.

Daha önce Pravda'ya konuşan emekli albay ve askeri yorumcu Rus Viktor Baranets, Putin’in Budapeşte’ye gidişi için üç farklı seçeneğin değerlendirildiğini açıklamıştı. Baranets’e göre en olası rota, “Balkan koridoru” olarak adlandırılan, Türkiye ve Akdeniz üzerinden Sırbistan’a uzanan güzergah.

AB ÜYELERİNDEN İZİN GELEBİLİR

BBC haberine göre ise Putin, güvenliğini garanti altına almak için Il-96 uçağını kullanmak isteyecektir. Ancak bu durumda bir AB ya da NATO üyesi ülkenin hava sahasından geçmek ve AB'nin Rus uçaklarına yönelik yasağını delmek için özel izin almak zorunda kalacak.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Üye ülkeler kendi inisiyatifleriyle istisna tanıyabilir, ancak bu karar her ülke tarafından ayrı ayrı verilmelidir" dedi.

NATO da konuyu ilgili ulusal otoritelere yönlendirdi. Trump'ın sürece dahil olması nedeniyle, ülkelerin bu konuda onay verme olasılığı yüksek görülüyor.