Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, The Independent'ta kaleme aldığı yazıda ticaret yollarını, kültürel örüntüleri ve teknolojik ağları tek ve dayanıklı bir yapı içinde birleştirme becerisi sayesinde Türkiye'nin süper bir güç haline geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE TUTARLI BİR ETKİ STRATEJİSİ GELİŞTİRİYOR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 20 Typhoon savaş uçağı tedarikini içeren anlaşmaya imza atmasını "İyi politikalar iyi siyaseti doğurur" şeklinde yorumlayan Yücel kaleme aldığı yazıda "Bu anlaşma, sadece 'sert güç' perspektifinden okunmamalı. Türkiye'nin 360 derecelik bir güç olarak hareket etme kararlılığının bir yansıması aynı zamanda. Askerî kapasite, ekonomik ortaklık ve kültürel etkiyi bir araya getiren Türkiye, kıtaları, pazarları ve fikirleri bölmek yerine birleştiren bir yaklaşım benimsiyor. Türkiye böylece sert, yumuşak ve akıllı gücün tüm biçimlerini titizlikle harmanlayarak tutarlı bir etki stratejisi geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin kültür, spor, yaratıcı endüstriler ve jeopolitika alanlarından uzmanları bir araya getirerek büyüme ve güvenlik hedeflerine hizmet eden Yumuşak Güç Konseyi'ni kurduğunu hatırlatan Yücel, Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla bu anlayışın kendi ölçeğindeki karşılığını inşa ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE SESSİZCE YARATICI BİR SÜPER GÜÇ HALİNE GELDİ"

Yücel ifadelerini şöyle sürdürdü; "Yumuşak güç, bir ülkenin kültürü, fikirleri ve duygusal etkisiyle başkalarını cezbetme kapasitesidir. Türkiye bu alanda sessizce bir yaratıcı süper güç haline geldi. Türk dizileri 170'ten fazla ülkede bir milyardan fazla izleyiciye ulaşıyor; böylece Türkiye, ABD'den sonra dünyanın en çok izlenen ikinci televizyon içeriği üreticisi konumuna geldi. Türkiye'nin, Peak Games ve Dream Games gibi küresel başarı hikâyelerine ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en hızlı büyüyen oyun pazarı hâline gelmesi, yaratıcılıkla girişimciliğin nasıl bütünleştiğini gösteriyor.

Türkiye'nin etki alanı, kültürel yankısını dijital girişimcilikle harmanlayarak geniş bir yaratıcı ekonomi formuna dönüştürüyor. Bu anlamda Türkiye'nin yumuşak gücü retorik değil, stratejik bir araçtır — güçlü bir ulusal marka, barıştırıcı, çatışma ve kriz uzlaştırıcı, yetenek merkezi, bir test alanı ve yatırımcıların güvenebileceği bir platform yaratıyor. Bu marka yolculuğu, Türkiye'nin ikna gücünü de güçlendirdi. Türkiye artık etkisini müzakere, kalkınma ve diplomasi aracılığıyla ortaya koyuyor; barış girişimleri ve insani yardımları sayesinde uluslararası toplumda giderek daha fazla takdir topluyor.

"İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVA ULAŞIM MERKEZİ"

Klasik anlamda "sert güç", askeri kapasite, ekonomik etki ve altyapı gibi somut unsurlarla ölçülür. Türkiye'nin durumunda bu güç doğrudan stratejik yatırımlara dönüşmüştür. Sanayi omurgası, Avrupa, Asya ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgelerini birbirine yakınlaştırarak yalnızca mobiliteyi değil, aynı zamanda küresel değer zincirlerinin de motoru işlevi görüyor. Dört saatlik uçuş mesafesi içinde, Türkiye 30 trilyon dolarlık toplam GSYİH'ya ve 1,3 milyarlık nüfusa sahip 67 ülkeye erişim sağlayabiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun hava ulaşım merkezidir. 2024'te 80 milyondan fazla yolcuya hizmet vererek 517 bin uçuşa ev sahipliği yaptı; 115'in üzerinde havayolu şirketiyle 330'dan fazla destinasyona bağlantı sağladı. Türk Hava Yolları ise 352'den fazla destinasyona tarifeli sefer yaparak dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu konumunda. Ayrıca Türkiye, dünyanın en geniş üçüncü diplomatik ağını oluşturarak birçok geleneksel diplomasi ağır topunu geride bıraktı.

"ERKEN AŞAMA YATIRIMLARDA 5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SERMAYE ÇEKİLDİ"

2003'ten bu yana 280 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırımla Türkiye, hem üretici hem de bölgesel bir bağlantı merkezi olarak güçlü bir güven inşa etti. Üretim kapasitesiyle dünyada 13. sırada yer alan Türkiye için "sert güç" artık klasik jeopolitikten çok; süreklilik, uyum ve sürdürülebilir büyüme anlamına geliyor. Bu iki uç — sert ve yumuşak güç — arasında ise akıllı güç yükseliyor: yani sert ve yumuşak kaynakların stratejik bir bileşimiyle etki ve refah üretme kapasitesi. Türkiye'nin akıllı gücü, en somut biçimini teknoloji girişimciliğinde buluyor. Son dört yılda altı unicorn (milyar dolar değerlemeye ulaşan girişim) çıkaran Türkiye, erken aşama yatırımlarda 5 milyar dolardan fazla sermaye çekti. Trendyol, Insider ve Getir gibi örnekler, Türkiye'nin inovasyon ekosisteminin olgunluğunu ve ölçeklenebilirliğini gözler önüne seriyor."

Gökhan Yücel, Türkiye'nin bu özellikleri sayesinde süper bir güce dönüştüğünü ve bu gerçeklik sayesinde Britanya gibi bir ülke için de cazip hale geldiğini kaydetti.