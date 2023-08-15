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HARUN AKKAYA

Çorum FK sezonun ilk maçında Tuzlaspor deplasmanından üç puanla döndükten sonra cuma akşamı sezonun evindeki ilk maçında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Tuzla maçının ardından gece geç saatlerde Çorum’a dönen kırmızı siyahlı takım saat 18.30’da haftanın ilk antrenmanı için tesis sahasına çıktı.

Teknik Direktör Tansin Tam yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Tuzlaspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular kısa süreli yenileme çalışması ile antrenmanı tamamlarken az oynayanlar ve forma giymeyenler ise dar alanda pas ve ardından da yarı sahada oyun formatında maç yaparak günü tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün tam kadro yapacağıı antrenman ile Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.