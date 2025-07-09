Dün hayatını kaybeden Çorum’un tanınmış simalarından Çorum Belediyesi’nden emekli, Aşiyan Kafe işletmecisi Durmuş Batman(64) son yolculuğuna uğurlandı.

Seydi Batman’ın ağabeyi, Levent, Davut, Ramazan ve Oğuzhan Batman’ın babası Durmuş Batman’ın cenazesi dün Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eski AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ile Murat Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.