Sakarya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Çorumlu Necati Yaman, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan eşya bırakmak için Sakarya'nın Karasu ilçesinde evine gelen Necati Yaman (59) dönüş yolunda direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Yapılan ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Yaman’ın 4 saat önce rahatsızlandığı hastaneye gittiği ve buradan erkenden ayrıldığı öğrenildi.

Çorum'un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen merhumun cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.