Çorum Klasman hakemleri Ahmet Ecevit ve Celal Bayraklı’ya ilk yarının son hafta maçlarında dördüncü hakemlik görevi.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre trendyol 1. ligde yarın saat 19’da Alsancak Mustafa Denizli Stad’ında oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz yönetecek.

Yardımcılıklarını ise İstanbul’dan Ali Uğurtan Demirtaş ve Gaziantep’den Mehmet Pekmezci yapacak.

Maçın dördüncü hakemliğini ise ilimiz B Klasman hakemi Ahmet Ecevit yapacak.

İlimiz C Klasman Hakemi Celal Bayraklı’ya ise 2. Lig Beyaz grupta pazar günü oynanacak Zonguldak Kömürspor- Kırklarelispor maçında görev.

Karaelmas Kaan Köksal Stad’ında oynanacak maçı Eskişehir bölgesi hakemi Semih Kurt yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ordu’dan Çağrıcan Pazarcıklı ve Bursa’dan Oğuzhan Yazır yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Celal Bayraklı görev yapacak.

Zonguldak Kömürspor 11 puanla son sırada yer alırken Kırklarelispor ise 17 puanla 13. sırada bulunuyor.