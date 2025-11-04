Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 haftalık ve yalnızca 580 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebeklerden Ecrin, doktorların ve sağlık ekibinin 109 gün süren yoğun çabaları sonucu sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Doğumda akciğerleri ve organ gelişimi tamamlanmamış olan minik bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde titizlikle yürütülen tedavilerin ardından ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yenidoğan yoğun bakım ekibinde görev yapan Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe, Uzm. Dr. Abdülhamit Tüten, Uzm. Dr. Ahmet Akça ve deneyimli hemşireler ile sağlık çalışanları, Ecrin’in yaşama tutunması için haftalarca özveriyle görev yaptı. Uzm. Dr. Abdülhamit Tüten, doğum sonrası uygulanan tedavi sürecine ilişkin olarak, “Doğumdan hemen sonra akciğer geliştirici madde olan surfaktan tedavisini uyguladık ve suni solunumla destekledik. Prematüre bebeklerin birçok farklı sağlık sorunu olabiliyor. Ecrin de haftalarca mekanik ventilasyon cihazına bağlı yaşamak zorunda kaldı. Beslenme sürecinde de damar yoluyla destek verdik. Bugün, 109. günün sonunda tamamen sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi

Bebeğin annesi ise yaşadığı süreci duygusal sözlerle anlattı:

“İlk günler korku ve endişe içindeydik ama doktorlarımız ve hemşirelerimiz bize büyük bir destek oldular. Her gün bebeğimi görebildim, anne misafirhanesinde kalarak onun yanında oldum ve bakım süreciyle ilgili eğitim aldım. 580 gram doğan bebeğimi 2 kilo olarak kucağıma alıp evimize götürüyorum. Emeği geçen herkese minnettarım.” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise taburcu günü yaptığı konuşmada, bu başarının sağlık ekibinin özverili çalışmasının bir göstergesi olduğunu belirterek, “580 gram doğan minik Ecrin’in 109 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşması, hastanemizin bilimsel gücünü, teknik donanımını ve insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını ortaya koymuştur. Bu süreçte görev alan tüm hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık personelimize ve Ecrin’in ailesine teşekkür ediyorum. Her biri bu başarının kahramanıdır.” ifadelerini kullandı.