Bayat Belediyesi, ilçede uzun süredir beklenen “Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aydınlatma Projesi”ni hayata geçirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün seçim döneminde söz verdiği proje kapsamında, ilçenin en işlek caddelerinden biri modern aydınlatma sistemleriyle donatılacak.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte Bayat halkı büyük memnuniyet yaşarken, Başkan Ünlü yapılan hizmetin ilçenin yaşam kalitesini yükselteceğini vurguladı. Ünlü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Durmadan, yorulmadan Bayat için çalışmaya devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda başlattığımız aydınlatma çalışması, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için attığımız önemli bir adımdır. Biz, söz verdiğimiz her projeyi bir görev değil, gönül işi olarak görüyoruz.

Bayat Belediyesi ekipleri, bulvar boyunca enerji tasarruflu LED sistemler kullanarak hem çevreci hem de estetik bir aydınlatma düzeni oluşturmayı hedefliyor. Projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.