Çorum Eczacı Odası meslek içi eğitimlere devam ediyor.

Çorum Eczacı Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Komisyonu, ‘Klinik Eczacılık ve Farmasotik Bakım’ eğitimi düzenledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılan eğitime konuşmacı olarak TEB Eczacılık Akademisinden Prof. Dr. Mesut Sancar katıldı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Kartal, Sertan Saygı Çalışkan, Büyük Kongre Delegeleri Sönmez Çalışkan, Ali İskender Türkmen, kurum eczacıları ve Oda üyesi serbest eczane sahibi eczacıların katıldığı ve interaktif olarak gerçekleşen eğitimde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitimin sonunda ise Prof. Dr. Mesut Sancar’a teşekkür plaketi verildi.