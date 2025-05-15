Çorum Eczacı Odası’nın geleneksel hale getirdiği etkinliklerden biri olan program önceki gün Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, Oda Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, oda çalışan ve üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Bilimsel eczacılığın 186. yıldönümü çerçevesinde 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören ile başladıkları kutlamaların geleneksel pide-ayran ikramında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşan Erol Afacan tüm üyelerin gününü ve haftasını kutladı.