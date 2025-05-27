Çorum merkeze bağlı Büyük Palabıyık köyünde yağmur duası yapılarak, şükür kurbanı kesildi.

Yağmur duası ve şükür kurban etkinliğine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Palabıyık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sami Toprak, köy sakinleri ve çok sayıda misafirler katıldı.

Etkinlikte vatandaşlar, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, bu tür geleneksel etkinliklerin devam edeceğini belirterek, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyonuna destek veren, katkıda bulunan ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.