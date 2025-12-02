45. Bölge Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek eczacılık mesleğinin güncel durumu ve yerel sağlık hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak ve yönetim kurulu üyeleri Ecz. Ayşe Nur Kaya, Ecz. Ceyhun Gürsel Karakuş ve Ecz. Serhat Battal Külük, Belediye Başkanı Aşgın ile buluştu.

Ziyarette eczacılık mesleğinin güncel durumu, sağlık hizmetlerine ilişkin gelişmeler ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, hem vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi hem de eczacıların sahadaki sorunlarının çözümüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.