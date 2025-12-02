Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata eşit katılımının gelişmişlik göstergesi olduğunu belirten Çalgan, 3 Aralık'ın kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi, insan haklarının korunması ve eşit yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik evrensel bir hatırlatma niteliği taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda engelli bireylerin spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar pek çok alanda önemli başarılara imza attıklarına işaret eden Vali Çalgan, şunları kaydetti:

"Paralimpik oyunlarda ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururla temsil eden sporcularımız, azim ve kararlılıklarıyla dünya çapında madalyalar kazanmıştır. Sanatın farklı dallarında eserler ortaya koyan engelli sanatçılarımız, kültürel zenginliğimize değerli katkılar sunmaktadır. Akademik alanda öne çıkan öğrencilerimiz, üniversitelerde ve araştırma kurumlarında yaptıkları çalışmalarla bilime ışık tutmaktadır. Kamu ve özel sektörde görev alan engelli bireylerimiz ise üretkenlikleri ve sorumluluk bilinciyle iş dünyasında örnek olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, her koşulda inanç ve kararlılıkla yolunu sürdüren, topluma örnek olan tüm özel gereksinimli bireylerimiz ile fedakar ailelerine huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum."