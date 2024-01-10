Türkiye’de 4 şubesi bulunan Eda Demir Beauty Center 5.şubesini Çorum’da açtı.

Güzelliğinizi keşfedin’ sloganıyla Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 293/A (İkizler Benzinliği karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Eda Demir Beauty Center’in açılışına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri güzellik merkezini gezerek işletme hakkında bilgi aldı.

GÜZELLİK HİZMETLERİNE YENİ SOLUK

Çorum’da güzellik hizmetlerine yeni bir soluk getirmeyi amaçladıklarını belirten işletme sahibi Eda Demir; “Güzellik merkezi anlayışına yeni bir soluk getirmek, kusursuz müşteri memnuniyetini esas alarak yenilikçi, pozitif ve memnuniyet odaklı çalışmalar yürütüyoruz.” dedi

CİHAZ VE ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI

Eda Demir olarak kullandıkları cihaz ve ürünlerin tamamının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını belirten Demir, nezih ortamda kişiye özel randevu ve hizmetleri sunduklarını kaydetti.

Firma olarak epilasyon, cilt bakımı, zayıflama, kaş ve dudak renklendirme, tırnak işlemleri gibi birçok güzellik işlemleri yaptıklarını dile getiren Demir, yapılan işlemlerin garantili ve sertifikalı olduğunu söyledi.

Kalite ve hijyene çok önem verdiklerini belirten Demir, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını ifade etti.

ERKEKLER İÇİN DE ÖZEL HİZMET

Bayanların yanı sıra erkeklere de özel hizmetlerinin olduğunu belirten Demir, açılışa özel yüzde 50 indirim ve sürpriz kampanyalardan yararlanmak isteyen herkesi Osmancık Caddesi’ndeki Eda Demir Beauty Center’a beklediklerini sözlerine ekledi.