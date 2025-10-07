Çorum Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN) ev sahipliğinde Erasmus+ programı kapsamında yürütülen “Wear to Care: Sustainable Fashion for a Thirst-Free World” (Susuzluğun Olmadığı Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Moda) projesi çerçevesinde 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında uluslararası bir hareketlilik faaliyeti yapılacak.

Polonya’dan Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych Nr 2, Türkiye’den Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN), Yunanistan’dan Protypo Geniko Lykeio Irakleiou ve İspanya’dan Compañia de Maria de Granada ortak olduğu projenin Türkiye bölümünde Polonya’dan 3, Yunanistan’dan katılımcı ve İspanya’dan 2 katılımcı yer alacak.

Katılımcılar; sürdürülebilir moda, su kaynaklarının korunması ve tekstil atıklarının geri dönüşümü üzerine atölye çalışmaları yapacak.

Program kapsamında ayrıca su arıtma ve atık su arıtma tesislerine teknik geziler düzenlenecek.

Bunun yanında, atıklardan ileri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilerek çevre dostu ürünler tasarlanacak.

Program boyunca Çorum’un tarihi ve kültürel değerleri de yabancı konuklara tanıtılacak.

