Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde muhtarlarla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Hasan Taş başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve muhtarların katılımıyla gerçekleşen toplantıda genel tarım sayımı, kayıt altına alınmayan işlenmiş araziler, hobi bahçeleri, su verimliliği ve TARSİM (Tarım Sigortaları) konularında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, toplantıda tarımda sürdürülebilir üretim, verimlilik ve kayıtlılık bilincinin artırılması ile ilgilide muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üreticilerin refahını artırmak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının süreceği ifade edildi.