Erkekler Voleybol 2. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, TVF Spor Lisesi deplasmanında zorlu mücadeleyi final setinde 3-2 kaybetti ve bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Cumartesi günü Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nda oynanan grubun iki namağlup takımının maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti zorlu bir mücadele sonunda 25-23 kazanan temsilcimiz 1-0 öne geçti.

İkinci sette ev sahibi takım hücumda etkili oldu ve seti 25-19 kazandı. Üçüncü seti de ev sahibi takım 25-21 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette maça ortak olmak isteyen Sungurlu Belediyespor az hata yaptı ve seti 25-20 alarak maçı final setine taşıdı.

Final setine de temsilcimiz iyi başladı ve son bölüme 11-7 önde girdi. Bu andan itibaren rakibi karşısında çok basit hatalar yapan temsilcimiz bir sayı alamazken rakibine sekiz sayı verdi ve seti 15-11 maçı da 3-2 kaybetti.

Özdemir’den hakemlere tepki

Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, cumartesi günü oynadıkları TVF Spor Lisesi karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda, hakem kararlarına ve maçın yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Maçın canlı yayınlanmamasını eleştiren Özdemir, “Maalesef canlı yayın vardı ama bu karşılaşmayı vermediler. Eğer herkes bu maçı izleseydi, bize haksız yere verilen kartları, rakibi ayakta tutmak için rakibe verilen sayıları ve bizi yıldırmak için karşı tarafın yaptığı hareketleri görürdü. Ancak tüm bunlara rağmen bu maçı kazanmamız gerekiyordu,” ifadelerini kullandı.

Son sette 11-7 önde olduklarını hatırlatan Özdemir, yapılan bireysel hataların mağlubiyete sebep olduğunu belirtti. “Ne yazık ki, son sette çok hata yaptık ve maçı kaybettik. Sağlık olsun. 3-2 kazanıyoruz, 3-2 kaybediyoruz. Ama daha iyi olacağız inşallah,” diye konuştu.

Hakem kararlarının takımı olumsuz etkilediğini savunan Özdemir, buna rağmen mücadeleye devam edeceklerini ve eksiklerini kapatarak daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı.