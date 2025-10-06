Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki ilk maçında ülkemizi Avrupa’da temsil eden Arkasspor karşısında çok iyi başladığı maçı kötü bitirdi ve 3-2 mağlup olarak haftayı bir puanla kapattı.

Rakibi önünde ilk iki sette savunmadaki direnci ile 2-0 öne geçen Sungurlu Belediyespor dördüncü sette iki kez ele geçirdiği maç sayısı fırsatını değerlendiremedi ve final setini kaybederek 3-2 mağlup oldu.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk setinde karşılıklı sayılarla geçti. Final bölümünde hücumdaki oyunu ile bulduğu sayılarla 25-23’lük skorla kazanan temsilcimiz 1-0 öne geçti.

İkinci sette çok daha iyi başlayan ve rakibi ile sayı farkını açan bir ara sekiz sayı farkla öne geçen temsilcimiz son bölümde rakibin arayı kapatmasına izin vermedi ve bulduğu 25-20’lik skorla kazanan Sungurlu Belediyespor 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Arkasspor maça ortak olmak için hücumda daha etkili oldu ve etkili servisler sonunda bulduğu sayılarla seti 25-22 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü set kelimenin tam anlamı ile nefes kesti. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette Arkasspor final bölümüne üç sayı farkla önde girmesine karşın temsilcimiz sete ortak oldu.

Üç kez uzatmaya giden bu sette Sungurlu efeleri iki maç sayısı fırsatından yararlanamadı ve bu seti 28-26 alan Arkasspor maçı final setine taşımayı başardı.

Final setinde de 7-7’ye kadar karşılıklı sayılarla geçen maçta sonraki bölümde rakibin hücumdaki etkili oyunu temsilcimizin savunmadaki bireysel hataları sonucunda peş peşe sayılar bulan Arkakspor seti 15-10 maçıda 3-2 kazandı.

Yaklaşık üç saat süren bu nefes kesen maçı Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte yaklaşık 500 kadar spor sever takımlarına destek verdiler.