İHH İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı öncülüğünde, “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” adlı anlamlı bir etkinlik yapıldı.

Filistinli çocuklara destek olmak ve onların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen programa yüzlerce çocuk, aile ve gönüllü katıldı.

Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, Çorum Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Özgür-Der Çorum Şube Başkanı, Eğitim-Bir-Sen temsilcileri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllü katılarak destek verdi.

Çocuklar, Filistinli kardeşleri için çizdikleri resimlerle barış, özgürlük ve kardeşlik mesajlarını renklerle ifade etti. Etkinlik boyunca “Bir çizgiyle umut ol, bir renk ile Filistin’i yaşat” sloganı öne çıktı.

İHH Başkanı Alper Pamir, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekerek, çocukların çizimleriyle tüm dünyaya vicdan ve barış çağrısı yaptığını vurguladı.

Program, dualar ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

