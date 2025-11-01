Erkekler Voleybol 1. liginde yedinci hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor yarın Niksar Belediyespor deplasmanında galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Ligde ilk üç haftada 7 puan kaybeden Sungurlu belediyespor sonradan yakaladığı çıkış ile son üç maçından 9 puan ile ayrılarak sıralamada üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Tokat 2500 kişilik Yeni Spor Salonunda yarın saat 14’de başlayacak maçta Niksar Belediyespor ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor da tek düşünce kazanarak seriyi devam ettirmek ve ilk iki içinde yer almak. Şu anda lider durumda bulunan Fenerbahçe kulübünün Efeler Liginde takımı olduğu için sıralamada nerde yer alırsa alsın üst lige yükselme şansı bulunmuyor. Bu nedenle tüm takımlar ilk iki içinde yer alarak Efeler Ligine çıkmak için mücadele ediyor.

Ev sahibi Niksar Belediyespor ise son maçında evinde 1954 Adana takımını 3-0 yenerek üst sıralar için iddialandı ve evinde kazanmak istiyor.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir, takım olarak her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini yeni oluşturdukları kadronun uyumunun her geçen maç arttığını söyledi. Özdemir, moralli olduklarını ve bunu Niksar Belediyespor deplasmanında kazanarak devam ettirmek istediklerini söyledi.