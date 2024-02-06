Erkekler Voleybol 2. liginde gruplarda heyecan sona erdi.

3. grupta mücadele eden Sungurlu Belediyespor grup ikincisi olarak yükseldiği final grubu yarı finalinde Osmaniye’de mücadele edecek.

Grupta son maçında Ankara Barosu deplasmanında fazla zorlanmayan ve 3-0 galip ayrılan Sungurlu Belediyespor ligi lider Düzce Belediyespor ile aynı puanla ikinci olarak bitirerek final grubuna yükselen takım oldu.

Grupta son hafta oynanan dört maçıda deplasman takımları set vermeden 3-0 kazandılar.

Play-off yarı finalleri 20-22 Şubat’ta Osmaniye’de

Erkekler Voleybol 2. liginde play-off yarı finalleri 20-22 Şubat tarihlerinde Osmaniye ve Karaman’da oynanacak.

A ve B grubu maçları Osmaniye, C ve D grubu maçları ise Karaman’da oynanacak. 16 takımın mücadele edeceği yarı final grubunda dörderli dört grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım final grubuna yükselecek.

Sungurlu Belediyespor’un grubunda 2. grupta 16 maçta 15 galibiyet alarak lider olarak çıkan Antalya Serik belediyespor, 6. grupta 10 maçta 8 galibiyet alan grup ikincisi Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim, 7. grupta beşli grupta oynadığı altı maçıda kazanarak lider çıkan Kastamonu Yıldızlar Topluluğu All Star takımı mücadele edecek.

Tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım final grubuna yükselecek.

Final Grubu 27-29 Şubat’ta

Erkekler voleybol 2. liginde final grubu maçları 27-29 Şubat’ta oynanacak.

Yarı final grubunda mücadele eden Osmaniye takımı finallere yükselmesi halinde final grubu maçları Karaman’da aksi takdirde ise Osmaniye’de oynanacak.

Özdemir’in 6. play-off’u

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir bu sezon altıncı kez play-off larda mücadele edecek.

Bundan önce üç kez Sungurlu Çelikspor ve iki kezde Sungurlu belediyespor ile play-off heyacını yaşayan Mustafa Özdemir altıncı heyecanı Osmaniye’de yaşaşacak.

Tecrübeli antrenör Mustafa Özdemir sezon başı ilk hedefleri olan play-off yarı final grubuna yükseldiklerini şimdiki hedeflerinin ise final grubunda mücadele etmek olduğunu söyledi.

Ocak ayı sonu itibari ile kadrolarına ekonomik bütçeyi bozmayacak iki takviye daha yaptıkları ve kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Özdemir "Şimdi yarı final grubunun hazırlıklarına başlayacağız. Rakiplerimiz ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Sonuçta gruplardan çıkmış güçlü rakipler önünde mücadele edeceğiz. Hedefimiz bu etap sonunda da ilk iki içinde yer alarak 1. lig için finallerde ilçemizi ve ilimizi temsil etmek. Bunun içinde çalışmalara ara vermeden başlayacağız ve yarı final grubuna en iyi şekilde gideceğiz’ dedi.