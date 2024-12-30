İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, birim amirleri ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirilirken, yapılacak programlar görüşüldü.

Ayrıca eğitim süreçleri, projeler ve öğrenci başarıları detaylı bir şekilde ele alındı.

Birim amirleri, kendi birimlerinin çalışmalarını ve karşılaştıkları sorunları paylaşarak, yapılacak olan çalışmaların planlaması yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cemil Çağlar, çalışmalarından dolayı birim müdürlerine teşekkür etti.